НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1838 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Stare Monety
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,336)
- Вес2,32 гр
- Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC201,050
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал6 крейцеров
- Год1838
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 60064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 8 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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