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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1838 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1838 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 6 крейцеров 1838 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,336)
  • Вес2,32 гр
  • Чистого серебра (0,0251 oz) 0,7795 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC201,050

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1838
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 60064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 127 USD. Торги состоялись 8 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе Stare Monety - 15 марта 2019
ПродавецStare Monety
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе Künker - 4 декабря 2014
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2014
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе Heritage - 8 марта 2011
Нассау 6 крейцеров 1838 на аукционе Heritage - 8 марта 2011
ПродавецHeritage
Дата8 марта 2011
СохранностьMS67 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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