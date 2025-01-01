flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена190 $
Продажи
056
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838
Средняя цена150 $
Продажи
039
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1838
Средняя цена80 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1838
Средняя цена20 $
Продажи
06
Категория
Год
Поиск