НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1838 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC189,749
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 гульден
- Год1838
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 34533 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 16 января 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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