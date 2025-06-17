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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1838 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC189,749

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 гульден
  • Год1838
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 34533 проданному на аукционе Heritage Auctions за 660 USD. Торги состоялись 16 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Rare Coins - 20 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата20 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Teutoburger - 13 декабря 2024
ПродавецTeutoburger
Дата13 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 23 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата23 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Gärtner - 16 октября 2023
ПродавецGärtner
Дата16 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Numisbalt - 13 мая 2023
ПродавецNumisbalt
Дата13 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 14 октября 2021
Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Heritage - 14 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата14 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе WAG - 16 мая 2021
ПродавецWAG
Дата16 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Emporium Hamburg - 6 мая 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата6 мая 2021
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1838 на аукционе WAG - 10 января 2021
ПродавецWAG
Дата10 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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