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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Серебряные монеты 1 гульден Вильгельма - Нассау

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1 гульден 1838-1839

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1838189,7490561839108,109033
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