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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1839 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 гульден 1839 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC108,109

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 гульден
  • Год1839
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Gorny & Mosch - 12 ноября 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата12 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Rzeszowski DA - 22 апреля 2024
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Rzeszowski DA - 22 апреля 2024
ПродавецRzeszowski DA
Дата22 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Katz - 13 ноября 2022
ПродавецKatz
Дата13 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Coinhouse - 27 марта 2022
ПродавецCoinhouse
Дата27 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 28 ноября 2021
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата28 ноября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Heritage Eur - 19 ноября 2021
ПродавецHeritage Eur
Дата19 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2021
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Stack's - 18 января 2021
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Stack's - 18 января 2021
ПродавецStack's
Дата18 января 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - 20 сентября 2018
Нассау 1 гульден 1839 на аукционе Heritage - 20 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата20 сентября 2018
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1839 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьUNC
Цена
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