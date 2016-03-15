НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1839 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC108,109
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 гульден
- Год1839
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 2211 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 15 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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