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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1838 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC108,400

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1838
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1788 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Coinhouse - 27 марта 2022
ПродавецCoinhouse
Дата27 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Wormser Auktionshaus - 4 марта 2021
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата4 марта 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 19 марта 2020
ПродавецKünker
Дата19 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Wormser Auktionshaus - 5 марта 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата5 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Wormser Auktionshaus - 5 марта 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата5 марта 2020
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - 19 июля 2018
ПродавецKünker
Дата19 июля 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Numimarket - 14 мая 2018
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Numimarket - 14 мая 2018
ПродавецNumimarket
Дата14 мая 2018
СохранностьUNC
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 января 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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