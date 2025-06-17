НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 гульдена 1838 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC108,400
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1/2 гульдена
- Год1838
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 1788 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
Сохранность
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 января 2018
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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