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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Серебряные монеты 1/2 гульдена Вильгельма - Нассау

type-coin
type-coin

1/2 гульдена 1838-1839

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1838108,4000391839108,400025
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