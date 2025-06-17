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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1839 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1/2 гульдена 1839 года - цена серебряной монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC108,400

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1839
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Eichsfelder Münzhandel - 21 января 2024
ПродавецEichsfelder Münzhandel
Дата21 января 2024
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Coinhouse - 3 октября 2021
ПродавецCoinhouse
Дата3 октября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2019
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Coin Cabinet - 4 июня 2017
ПродавецCoin Cabinet
Дата4 июня 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Künker - 20 октября 2016
ПродавецKünker
Дата20 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Westfälische - 8 сентября 2016
ПродавецWestfälische
Дата8 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1839 на аукционе Teutoburger - 7 сентября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата7 сентября 2013
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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