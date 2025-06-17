НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 гульдена 1839 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC108,400
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1/2 гульдена
- Год1839
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1839 года. Это серебряная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 288 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 13 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
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