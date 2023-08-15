НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1838 года (Нассау, Вильгельм)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,5 - 4,1 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC268,800
Описание
- СтранаНассау
- ПериодВильгельм
- Номинал1 крейцер
- Год1838
- ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1838 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Katz Auction за 42 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сохранность
Где продать?
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