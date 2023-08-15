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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1838 года (Нассау, Вильгельм)

Аверс монеты - 1 крейцер 1838 года - цена монеты - Нассау, ВильгельмРеверс монеты - 1 крейцер 1838 года - цена монеты - Нассау, Вильгельм

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,5 - 4,1 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC268,800

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодВильгельм
  • Номинал1 крейцер
  • Год1838
  • ПравительВильгельм (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1838 года. Это медная монета периода Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Katz Auction за 42 EUR. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе Russiancoin - 19 сентября 2024
ПродавецRussiancoin
Дата19 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе Russiancoin - 8 августа 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 августа 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе Russiancoin - 27 июня 2024
ПродавецRussiancoin
Дата27 июня 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе COINSNET - 5 сентября 2021
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе COINSNET - 5 сентября 2021
ПродавецCOINSNET
Дата5 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Нассау 1 крейцер 1838 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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