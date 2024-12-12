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Ansbach-Bayreuth Period: 1798-1804 1798-1804

Coins of Ansbach-Bayreuth

Total added coins: 21

Coins of Frederick William III
coin 1798-1804 Frederick William III

Which Ansbach-Bayreuth coins are worth money?

Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Ducat 1803 B "Mountain"
 Gold - - 0 0Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1803 B
 Silver $55 - 0 6Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Ducat 1803 B "Mountain". Silver
 Silver $70,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1801 B
 Silver $140 - 0 6Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1798 B
 Silver - - 0 1Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1800 B
 Silver $65 - 0 9Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1801 B
 Silver $25 - 0 1Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1798 B
 Silver $95 - 0 11Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1799 B
 Silver $130 - 1 15Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1802 B
 Silver $75 - 1 14Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
1 Pfennig 1801 B
 Silver $85 - 0 6Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
1 Pfennig 1803 B
 Silver $50 - 1 6Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1800 B
 Silver $120 - 0 9Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1802 B
 Silver $180 - 0 2Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1800 B
 Silver $90 - 0 2Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1802 B
 Silver $110 - 0 7Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1799 B
 Silver $50 - 0 10Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1804 B
 Silver $15 - 0 1Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
1 Pfennig 1799 B
 Silver $45 - 0 2Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1799 B
 Silver $30 - 0 1Coin photo Coin photo
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1798 B
 Silver $90 - 0 10
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