Ansbach-Bayreuth Period: 1798-1804 1798-1804
Coins of Ansbach-Bayreuth
Total added coins: 21
Which Ansbach-Bayreuth coins are worth money?
Photo Description Metal Av. price UNC Av. price PROOF Sales
Gold - - 0 0
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Ducat 1803 B "Mountain"
Silver $55 - 0 6
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1803 B
Silver $70,000 - 0 3
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Ducat 1803 B "Mountain". Silver
Silver $140 - 0 6
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1801 B
Silver - - 0 1
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1798 B
Silver $65 - 0 9
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1800 B
Silver $25 - 0 1
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1801 B
Silver $95 - 0 11
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1798 B
Silver $130 - 1 15
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1799 B
Silver $75 - 1 14
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1802 B
Silver $85 - 0 6
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
1 Pfennig 1801 B
Silver $50 - 1 6
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
1 Pfennig 1803 B
Silver $120 - 0 9
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1800 B
Silver $180 - 0 2
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1802 B
Silver $90 - 0 2
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1800 B
Silver $110 - 0 7
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1802 B
Silver $50 - 0 10
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1799 B
Silver $15 - 0 1
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
Kreuzer 1804 B
Silver $45 - 0 2
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
1 Pfennig 1799 B
Silver $30 - 0 1
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
3 Kreuzer 1799 B
Silver $90 - 0 10
Ansbach-Bayreuth, Frederick William III
6 Kreuzer 1798 B
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