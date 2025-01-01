flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

Silberne Gedenkmünzen 10 Rubel Sowjetunion - Rußland

10 Rubel 1977

Olympiade - 1980. Moskau
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1977ЛМД250,414121,423011977ММД250,414121,423032
10 Rubel 1977

Olympiade 1980. Emblem
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1977ЛМД250,040121,137057
10 Rubel 1978

Olympiade - 1980. Fahrrad
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1978ЛМД226,404118,4030371978Ohne Münzzeichen--016
10 Rubel 1978

Olympiade - 1980. Rudern
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1978ЛМД--001978ММД192,204118,403043
10 Rubel 1978

Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1978ЛМД--001978ММД192,203118,409041
10 Rubel 1978

Olympiade - 1980. Stabhochsprung
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1978ЛМД220,583119,343061978ММД220,583119,343015
10 Rubel 1979

Olympiade - 1980. Basketball
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1979ЛМД220,583119,2430151979Ohne Münzzeichen--00
10 Rubel 1979

Olympiade - 1980. Volleyball
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1979ЛМД220,583119,2430361979Ohne Münzzeichen--00
10 Rubel 1979

Olympiade - 1980. Judo
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1979ЛМД207,078107,928041979ММД207,078107,928021
10 Rubel 1979

Olympiade - 1980. Boxen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1979ЛМД207,078107,928040
10 Rubel 1979

Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1979ЛМД207,078107,928023
10 Rubel 1980

Olympiade - 1980. Ringen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1980ЛМД126,22095,420021980ММД126,22095,420021
10 Rubel 1980

Olympiade - 1980. Tauziehen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1980ЛМД126,22095,420028
10 Rubel 1980

Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCAuflage PROOFVerkaufVerkauf
1980ЛМД126,22095,420030
