RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC220,583
- Auflage PROOF119,343
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (6)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3251, welches bei Katz Auction für 24 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. September 2018.
