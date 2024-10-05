10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3251, welches bei Katz Auction für 24 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. September 2018.

Erhaltung PROOF (3) UNC (3)