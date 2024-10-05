flag
10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC220,583
  • Auflage PROOF119,343

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (6)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 3251, welches bei Katz Auction für 24 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. September 2018.

Erhaltung
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
25 $
Preis in Auktionswährung 100 PLN
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Coins NB - 28. Oktober 2023
VerkäuferCoins NB
Datum28. Oktober 2023
ErhaltungPROOF
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Katz - 23. September 2018
VerkäuferKatz
Datum23. September 2018
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Katz - 18. Dezember 2016
VerkäuferKatz
Datum18. Dezember 2016
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
