RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC220,583
- Auflage PROOF119,243
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):50 USD
Auktionspreise (36)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Volleyball" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 439, welches bei AURORA für 14.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAURORA
Datum10. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte