10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Volleyball" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 439, welches bei AURORA für 14.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. April 2025.

