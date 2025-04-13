flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC220,583
  • Auflage PROOF119,243

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (36)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Volleyball" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 439, welches bei AURORA für 14.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
39 $
Preis in Auktionswährung 33 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 29 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion AURORA - 10. April 2025
VerkäuferAURORA
Datum10. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion WCN - 13. März 2025
VerkäuferWCN
Datum13. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion COINSTORE - 8. Dezember 2024
VerkäuferCOINSTORE
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS69 NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Aureo & Calicó - 6. Juli 2023
VerkäuferAureo & Calicó
Datum6. Juli 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion BAC - 26. April 2023
VerkäuferBAC
Datum26. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Volleyball" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
