10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad". Ohne Münzzeichen (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Ohne Münzzeichen
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):13000 USD
Auktionspreise (16)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad". Ohne Münzzeichen. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1489, welches bei The New York Sale für 13.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTeutoburger
Datum9. September 2017
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
3611 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
