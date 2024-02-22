10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad". Ohne Münzzeichen (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad". Ohne Münzzeichen. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1489, welches bei The New York Sale für 13.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2011.

