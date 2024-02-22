flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad". Ohne Münzzeichen (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Ohne Münzzeichen

Avers 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" Ohne Münzzeichen - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" Ohne Münzzeichen - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3600 USD
Durchschnittspreis (PROOF):13000 USD
Auktionspreise (16)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad". Ohne Münzzeichen. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1489, welches bei The New York Sale für 13.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 22. Februar 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum22. Februar 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 17. August 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum17. August 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 11. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum11. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 9. Februar 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. Februar 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 4. August 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum4. August 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 25. November 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum25. November 2021
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 10. Juni 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Juni 2021
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 15. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 28. Mai 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum28. Mai 2020
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 26. Dezember 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum26. Dezember 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 17. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum17. Oktober 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 30. Mai 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Mai 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 10. Januar 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Januar 2019
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Russiancoin - 10. Januar 2018
VerkäuferRussiancoin
Datum10. Januar 2018
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Teutoburger - 9. September 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum9. September 2017
ErhaltungMS68 PCGS
Preis
3611 $
Preis in Auktionswährung 3000 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion New York Sale - 6. Januar 2011
VerkäuferNew York Sale
Datum6. Januar 2011
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
13000 $
Preis in Auktionswährung 13000 USD
Beliebte Abschnitte
