RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Moskau" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Moskau" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Moskau" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Империя

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC250,414
  • Auflage PROOF121,423

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Moskau" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Moskau" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1485, welches bei Katz Auction für 34 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2025.

Erhaltung
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungUNC
