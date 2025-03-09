10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade - 1980. Moskau" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Moskau" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1485, welches bei Katz Auction für 34 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2025.

Erhaltung UNC (1)