RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Basketball". Ohne Münzzeichen (Rußland, Sowjetunion)
Vielfalt: Ohne Münzzeichen
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
