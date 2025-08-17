flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC220,583
  • Auflage PROOF119,243

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Basketball" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1971, welches bei Numisbalt für 54 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungPROOF
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 17. August 2025
VerkäuferKatz
Datum17. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
36 $
Preis in Auktionswährung 31 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Numisbalt - 8. Juni 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum8. Juni 2025
ErhaltungMS67 PCGS
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungVF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungPROOF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Numisbalt - 2. Juli 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. Juli 2023
ErhaltungUNC
Preis


Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
