RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Basketball" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC220,583
- Auflage PROOF119,243
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Basketball" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1971, welches bei Numisbalt für 54 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
