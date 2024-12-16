flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Rare Coins

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC207,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):45 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Boxen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1491, welches bei Katz Auction für 126 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 27 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
137 $
Preis in Auktionswährung 126 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Numismática Leilões - 20. März 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion BAC - 26. April 2023
VerkäuferBAC
Datum26. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Numimarket - 18. April 2023
VerkäuferNumimarket
Datum18. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Boxen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
