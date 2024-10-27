flag
10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (21)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Ringen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7449, welches bei MARCINIAK | DOM AUKCYJNY für 1.850 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Februar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Pesek Auctions - 29. März 2023
VerkäuferPesek Auctions
Datum29. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungMS69 NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 30. April 2020
VerkäuferKatz
Datum30. April 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 23. Februar 2020
VerkäuferKatz
Datum23. Februar 2020
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 1. Dezember 2019
VerkäuferKatz
Datum1. Dezember 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Katz - 24. März 2019
VerkäuferKatz
Datum24. März 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungPROOF
Preis
