10 Rubel 1980 ММД "Olympiade - 1980. Ringen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Ringen" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 7449, welches bei MARCINIAK | DOM AUKCYJNY für 1.850 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Februar 2024.

Erhaltung PROOF (11) UNC (8) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS69 (1) MS67 (2) PF69 (1) ULTRA CAMEO (1) Service NGC (4)