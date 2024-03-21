RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC220,583
- Auflage PROOF119,343
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):120 USD
Auktionspreise (15)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 435, welches bei AURORA für 14.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAURORA
Datum10. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
168 $
Preis in Auktionswährung 14500 RUB
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
