10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Империя

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC220,583
  • Auflage PROOF119,343

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 435, welches bei AURORA für 14.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 29 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion AURORA - 10. April 2025
VerkäuferAURORA
Datum10. April 2025
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
168 $
Preis in Auktionswährung 14500 RUB
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion ibercoin - 21. März 2024
Verkäuferibercoin
Datum21. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion BAC - 26. April 2023
VerkäuferBAC
Datum26. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungMS68 NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Aureo & Calicó - 15. September 2021
VerkäuferAureo & Calicó
Datum15. September 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Tauler & Fau - 12. November 2019
VerkäuferTauler & Fau
Datum12. November 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Stabhochsprung" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Beliebte Abschnitte
