10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Bertolami Fine Arts
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC250,040
- Auflage PROOF121,137
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1977
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (57)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1232, welches bei Soler y Llach S.L. für 1.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
56 $
Preis in Auktionswährung 48 EUR
VerkäuferAl Sur del Mundo
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Preis
VerkäuferHermes Auctions
Datum20. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Preis
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum1. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Preis
123
