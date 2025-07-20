10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1232, welches bei Soler y Llach S.L. für 1.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2023.

