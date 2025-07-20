flag
Zeitraum:1699-1991

10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Bertolami Fine Arts

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC250,040
  • Auflage PROOF121,137

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (57)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade 1980. Emblem" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1232, welches bei Soler y Llach S.L. für 1.100 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Klondike Auction - 20. Juli 2025
VerkäuferKlondike Auction
Datum20. Juli 2025
ErhaltungPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
56 $
Preis in Auktionswährung 48 EUR
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungPROOF
Preis
39 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 9. März 2025
VerkäuferKatz
Datum9. März 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Rare Coins - 22. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Al Sur del Mundo - 8. Dezember 2024
VerkäuferAl Sur del Mundo
Datum8. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Hermes Auctions - 20. August 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum20. August 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 1. Mai 2024
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 1. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum1. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS69 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
Rußland 10 Rubel 1977 ЛМД "Olympiade 1980. Emblem" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
