RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC226,404
- Auflage PROOF118,403
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (37)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1608, welches bei Katz Auction für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. April 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte