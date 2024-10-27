flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC226,404
  • Auflage PROOF118,403

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (37)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fahrrad" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1608, welches bei Katz Auction für 3.600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. April 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Numismática Leilões - 20. März 2024
VerkäuferNumismática Leilões
Datum20. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 14. November 2023
VerkäuferBAC
Datum14. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 6. Juni 2023
VerkäuferBAC
Datum6. Juni 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 27. November 2022
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum27. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ЛМД "Olympiade - 1980. Fahrrad" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
