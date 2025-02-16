flag
10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC192,203
  • Auflage PROOF118,409

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1978
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (41)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 76, welches bei Rare Coins für 6.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Dezember 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion AURORA - 21. August 2025
VerkäuferAURORA
Datum21. August 2025
ErhaltungMS70 NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungMS68 NGC
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
33 $
Preis in Auktionswährung 29 EUR
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Stary Sklep - 16. Februar 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum16. Februar 2025
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Stary Sklep - 16. Februar 2025
VerkäuferStary Sklep
Datum16. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 14. Januar 2025
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 28. Juni 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 11. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum11. Februar 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Katz - 28. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum28. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Rare Coins - 13. Dezember 2023
VerkäuferRare Coins
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" auf der Auktion Pesek Auctions - 15. November 2023
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
