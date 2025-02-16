RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC192,203
- Auflage PROOF118,409
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (41)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 76, welches bei Rare Coins für 6.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Dezember 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPesek Auctions
Datum15. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte