10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" (Rußland, Sowjetunion)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Fang das Mädchen (Kyz Kuu)" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 76, welches bei Rare Coins für 6.500 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Dezember 2023.

