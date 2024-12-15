10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Tauziehen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2729, welches bei Numisbalt für 66 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Juni 2021.

Erhaltung PROOF (13) UNC (12) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS67 (2) PF68 (4) PF65 (1) ULTRA CAMEO (5) Service PCGS (4) NGC (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aste (1)

Coinhouse (2)

Coins NB (1)

Denga1700 (1)

Katz (11)

Numisbalt (6)

Numismatica Ferrarese (2)

Numismática Leilões (1)

Russiancoin (2)

Wójcicki (1)