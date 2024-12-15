flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Tauziehen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2729, welches bei Numisbalt für 66 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Juni 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
32 $
Preis in Auktionswährung 28 EUR
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numisbalt - 15. Dezember 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
50 $
Preis in Auktionswährung 48 EUR
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 30. August 2024
VerkäuferKatz
Datum30. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Coins NB - 10. August 2024
VerkäuferCoins NB
Datum10. August 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numisbalt - 9. Juni 2024
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. Juli 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. Juli 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 20. Februar 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum20. Februar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" auf der Auktion Katz - 20. Juni 2021
VerkäuferKatz
Datum20. Juni 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
