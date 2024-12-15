RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Tauziehen" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC126,220
- Auflage PROOF95,420
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1980
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):35 USD
Auktionspreise (28)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Tauziehen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2729, welches bei Numisbalt für 66 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Juni 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisbalt
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
50 $
Preis in Auktionswährung 48 EUR
VerkäuferNumisbalt
Datum9. Juni 2024
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Preis
******
