10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC126,220
- Auflage PROOF95,420
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1980
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionspreise (2)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Ringen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 120, welches bei Russiancoin für 1.350 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. April 2017.
Erhaltung
