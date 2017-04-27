flag
10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Ringen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 120, welches bei Russiancoin für 1.350 RUB verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. April 2017.

Erhaltung
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
24 $
Preis in Auktionswährung 1350 RUB
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Ringen" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
