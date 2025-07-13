RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC126,220
- Auflage PROOF95,420
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1980
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1633, welches bei Katz Auction für 175 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juni 2023.
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
