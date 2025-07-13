10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1633, welches bei Katz Auction für 175 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juni 2023.

