10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC126,220
  • Auflage PROOF95,420

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1980
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):65 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (30)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1980 "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1633, welches bei Katz Auction für 175 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion BAC - 29. Juli 2025
VerkäuferBAC
Datum29. Juli 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 34 EUR
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 19. Juni 2025
VerkäuferKatz
Datum19. Juni 2025
ErhaltungUNC
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Nomisma Aste - 1. April 2024
VerkäuferNomisma Aste
Datum1. April 2024
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS69 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
VerkäuferWójcicki
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungPF66 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Numisbalt - 2. April 2023
VerkäuferNumisbalt
Datum2. April 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2023
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Katz - 18. April 2021
VerkäuferKatz
Datum18. April 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Numisbalt - 4. Februar 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum4. Februar 2021
ErhaltungPF65 ULTRA CAMEO NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
Rußland 10 Rubel 1980 ЛМД "Olympiade - 1980. Rentierschlittenrennen" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungPROOF
Preis
