RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Volleyball". Ohne Münzzeichen (Rußland, Sowjetunion)

Vielfalt: Ohne Münzzeichen

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionspreise (0)Variante (2)

Auktionspreise

Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze

