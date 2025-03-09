10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Rudern" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Rudern" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1443, welches bei Numisbalt für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2025.

Erhaltung PROOF (12) UNC (27) AU (1) XF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS69 (1) MS68 (1) Service NGC (1) PCGS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

BAC (15)

Denga1700 (1)

HERVERA (1)

Ibrahim's Collectibles (1)

Katz (13)

Numisbalt (3)

Pesek Auctions (1)

Russiancoin (2)

Soler y Llach (1)

Stack's (1)

Stare Monety (1)

TMAJK sro (2)

Wójcicki (1)