RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1978 ММД "Olympiade - 1980. Rudern" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC192,204
- Auflage PROOF118,403
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1978
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (43)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1978 "Olympiade - 1980. Rudern" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1443, welches bei Numisbalt für 36 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStare Monety
Datum6. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte