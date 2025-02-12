10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Judo" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2542, welches bei Katz Auction für 33 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2024.

