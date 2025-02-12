flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC207,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Judo" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2542, welches bei Katz Auction für 33 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. November 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 12. Februar 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
31 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 33 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungMS68 NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
