10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC250,414
- Auflage PROOF121,423
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1977
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionspreise (32)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Moskau" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei BERLINER MÜNZAUKTION für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 30 USD
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum13. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
12
