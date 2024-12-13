flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC250,414
  • Auflage PROOF121,423

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1977
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (32)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1977 "Olympiade - 1980. Moskau" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 839, welches bei BERLINER MÜNZAUKTION für 800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 31. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Rio de la Plata - 13. Dezember 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum13. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 30 USD
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Oktober 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
50 $
Preis in Auktionswährung 46 EUR
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2024
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2024
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Rio de la Plata - 15. Dezember 2023
VerkäuferRio de la Plata
Datum15. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 9. November 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum9. November 2023
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Coinhouse - 8. Oktober 2023
VerkäuferCoinhouse
Datum8. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion BAC - 14. Dezember 2022
VerkäuferBAC
Datum14. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 13. November 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum13. November 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF68 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Russiancoin - 27. Oktober 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Oktober 2022
ErhaltungPF69 ULTRA CAMEO NGC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion BAC - 6. Juli 2022
VerkäuferBAC
Datum6. Juli 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Bertolami - 12. Juni 2022
VerkäuferBertolami
Datum12. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Numisbalt - 12. Juni 2022
VerkäuferNumisbalt
Datum12. Juni 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Katz - 8. Juni 2022
VerkäuferKatz
Datum8. Juni 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. April 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Katz - 20. März 2022
VerkäuferKatz
Datum20. März 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1977 ММД "Olympiade - 1980. Moskau" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 26. Dezember 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum26. Dezember 2021
ErhaltungPROOF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von RußlandMünzkatalog SowjetunionMünzen aus von Rußland 1977Alle Russische MünzenRussische Silber MünzenRussische Münzen 10 RubelNumismatische Auktionen