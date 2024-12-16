flag
RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991

10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC207,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteMoskau
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (21)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Judo" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 795, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. März 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion BAC - 26. August 2025
VerkäuferBAC
Datum26. August 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion BAC - 22. April 2025
VerkäuferBAC
Datum22. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
34 $
Preis in Auktionswährung 32 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion BAC - 10. Dezember 2024
VerkäuferBAC
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
28 $
Preis in Auktionswährung 26 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Wójcicki - 5. Oktober 2024
VerkäuferWójcicki
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion COINSNET - 31. August 2024
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion BAC - 25. Juni 2024
VerkäuferBAC
Datum25. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS68 NGC
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion BAC - 26. April 2023
VerkäuferBAC
Datum26. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. April 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. April 2022
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 24. Oktober 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion COINSNET - 5. September 2021
VerkäuferCOINSNET
Datum5. September 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Katz - 4. Oktober 2020
VerkäuferKatz
Datum4. Oktober 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Aureo & Calicó - 5. Juli 2017
VerkäuferAureo & Calicó
Datum5. Juli 2017
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Russiancoin - 27. April 2017
VerkäuferRussiancoin
Datum27. April 2017
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" auf der Auktion Russiancoin - 30. Juni 2016
VerkäuferRussiancoin
Datum30. Juni 2016
ErhaltungPROOF
Preis
