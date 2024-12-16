10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Judo" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 795, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. März 2011.

Erhaltung PROOF (5) UNC (13) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS68 (1) Service NGC (1)