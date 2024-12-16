RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1979 ММД "Olympiade - 1980. Judo" (Rußland, Sowjetunion)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC207,078
- Auflage PROOF107,928
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteMoskau
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):25 USD
Auktionspreise (21)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Judo" mit Markierung ММД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Moskau geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 795, welches bei Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn für 90 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. März 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum24. Oktober 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
