10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" (Rußland, Sowjetunion)

Avers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" - Silbermünze Wert - Rußland, SowjetunionRevers 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht33,3 g
  • Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
  • Durchmesser39 mm
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC207,078
  • Auflage PROOF107,928

Beschreibung

  • LandRußland
  • ZeitraumSowjetunion
  • Wertangabe10 Rubel
  • Jahr1979
  • MünzstätteLeningrad
  • MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" - Silbermünze Wert - Rußland, Sowjetunion
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1452, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Numisbalt - 13. Juli 2025
VerkäuferNumisbalt
Datum13. Juli 2025
ErhaltungMS67 NGC
Preis
51 $
Preis in Auktionswährung 44 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 15. Mai 2025
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
30 $
Preis in Auktionswährung 27 EUR
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 13. April 2025
VerkäuferKatz
Datum13. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Coins NB - 29. März 2025
VerkäuferCoins NB
Datum29. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 27. Oktober 2024
VerkäuferKatz
Datum27. Oktober 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 29. September 2024
VerkäuferKatz
Datum29. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 31. März 2024
VerkäuferKatz
Datum31. März 2024
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion TMAJK sro - 14. März 2024
VerkäuferTMAJK sro
Datum14. März 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Numimarket - 18. April 2023
VerkäuferNumimarket
Datum18. April 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Numismática Leilões - 18. April 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 23. März 2023
VerkäuferKatz
Datum23. März 2023
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion BAC - 9. November 2022
VerkäuferBAC
Datum9. November 2022
ErhaltungUNC
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Rare Coins - 19. Oktober 2022
VerkäuferRare Coins
Datum19. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Sartor Numismatica - 23. Juni 2022
VerkäuferSartor Numismatica
Datum23. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Numisbalt - 3. Juli 2021
VerkäuferNumisbalt
Datum3. Juli 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Aste - 10. April 2021
VerkäuferAste
Datum10. April 2021
ErhaltungAU
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Denga1700 - 17. Dezember 2020
VerkäuferDenga1700
Datum17. Dezember 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Coinhouse - 14. Dezember 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum14. Dezember 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Rußland 10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" auf der Auktion Coinhouse - 28. September 2019
VerkäuferCoinhouse
Datum28. September 2019
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
