RußlandZeitraum:1699-1991 1699-1991
10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" (Rußland, Sowjetunion)
Foto von: Rare Coins
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht33,3 g
- Reines Silber (0,9636 oz) 29,97 g
- Durchmesser39 mm
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC207,078
- Auflage PROOF107,928
Beschreibung
- LandRußland
- ZeitraumSowjetunion
- Wertangabe10 Rubel
- Jahr1979
- MünzstätteLeningrad
- MünztypGedenkmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Durchschnittspreis (PROOF):30 USD
Auktionspreise (23)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1452, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2025.
VerkäuferNumismática Leilões
Datum18. April 2023
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferSartor Numismatica
Datum23. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
