10 Rubel 1979 ЛМД "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" (Rußland, Sowjetunion)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Rubel 1979 "Olympiade - 1980. Kettlebell-Heben" mit Markierung ЛМД. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit Sowjetunion und wurde vom Münzamt in Leningrad geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1452, welches bei Numisbalt für 44 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Juli 2025.

Erhaltung PROOF (7) UNC (12) AU (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS67 (2) Service NGC (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aste (1)

BAC (1)

Coinhouse (2)

Coins NB (1)

Denga1700 (1)

Katz (8)

Numimarket (1)

Numisbalt (2)

Numismática Leilões (1)

Rare Coins (1)

Russiancoin (2)

Sartor Numismatica (1)

TMAJK sro (1)