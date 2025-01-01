flag
Франкфурт
Период:1810-1812

Каталог монет Карла Теодора фон Дальберга (1810-1812)

Всего добавлено монет: 10

Период чеканки Карла Теодора фон Дальберга
Карл Теодор фон Дальберг
1810-1812
coinЗолото
coinСеребро
coinМедь
Год монеты

Монеты Карла Теодора фон Дальберга с ценами и описанием

ФотоОписаниеМеталлСр. ценаUNCСр. ценаPROOFПродажи
Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper$40-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$150-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$50-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper--00Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1808 BH
Copper$80-07Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1808 BH
Silver$130-027Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1809 BH
Silver$110-010Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ducat 1809 BH
Gold$2,100-0113Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Thaler 1808 BH
Silver$710-1183Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1810 BH
Silver$60-01
Популярные разделы
