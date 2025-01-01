flag
ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

1 гелер 1810 года BH "Тип 1810-1812" (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,3 - 1,42 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • Номинал1 гелер
  • Год1810
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Где продать монету 1 гелер 1810 года со знаком BH?

Для продажи 1 гелер 1810 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

