Франкфурт
Период:
1810-1812
1810-1812
Карл Теодор фон Дальберг
1810-1812
Главная
Каталог
Франкфурт
1810
Монеты Франкфурта 1810 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
1 крейцер 1810 BH
Средняя цена
60 $
Продажи
0
1
Медные монеты
1 гелер 1810 BH
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 гелер 1810 BH
Средняя цена
40 $
Продажи
0
2
