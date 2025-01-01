flag
Монеты Франкфурта 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1810 BH
Средняя цена60 $
Продажи
Медные монеты

Аверс
Реверс
1 гелер 1810 BH
Средняя цена
Продажи
Аверс
Реверс
1 гелер 1810 BH
Средняя цена40 $
Продажи
