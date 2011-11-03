1 крейцер 1810 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,835 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- Номинал1 крейцер
- Год1810
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 крейцер 1810 года со знаком BH. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 840 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 45 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2011.
Сколько стоит серебряная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 крейцер 1810 года BH?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крейцер 1810 года с буквами BH составляет 60 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1810 года с буквами BH?
Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 крейцер 1810 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крейцер 1810 года со знаком BH?
Для продажи 1 крейцер 1810 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.