ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

Серебряные монеты 1 крейцер Карла Теодора фон Дальберга - Франкфурт

1 крейцер 1808-1810

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1808BH0271809BH0101810BH01
