1 крейцер 1808 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - 1 крейцер 1808 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - 1 крейцер 1808 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • Номинал1 крейцер
  • Год1808
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:130 USD
График аукционных продаж 1 крейцер 1808 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 крейцер 1808 года со знаком BH. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 10 марта 2015.

Сохранность
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 марта 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 марта 2021
СохранностьVF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2020
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 7 октября 2018
ПродавецWAG
Дата7 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 мая 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 мая 2018
СохранностьAU
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 11 марта 2018
ПродавецWAG
Дата11 марта 2018
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе WAG - 6 декабря 2015
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт 1 крейцер 1808 BH на аукционе Künker - 11 марта 2015
ПродавецKünker
Дата11 марта 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 крейцер 1808 года BH?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крейцер 1808 года с буквами BH составляет 130 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1808 года с буквами BH?

Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 крейцер 1808 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крейцер 1808 года со знаком BH?

Для продажи 1 крейцер 1808 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
