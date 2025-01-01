Каталог
Франкфурт
Период:
1810-1812
1810-1812
Карл Теодор фон Дальберг
1810-1812
Главная
Каталог
Франкфурт
1808
Монеты Франкфурта 1808 года
Выберите категорию
Все
Все
Серебро
Медь
Серебряные монеты
Талер 1808 BH
Средняя цена
710 $
Продажи
1
183
1 крейцер 1808 BH
Средняя цена
130 $
Продажи
0
27
Медные монеты
1 гелер 1808 BH
Средняя цена
80 $
Продажи
0
7
