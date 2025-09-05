Талер 1808 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1808 года с буквами BH?

Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты талер 1808 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.