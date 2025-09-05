flag
Талер 1808 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - Талер 1808 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - Талер 1808 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,833)
  • Вес28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • НоминалТалер
  • Год1808
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:710 USD
График аукционных продаж Талер 1808 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты талер 1808 года со знаком BH. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе MDC Monaco за 2500 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 24 июля 2025
ПродавецKünker
Дата24 июля 2025
СохранностьXF
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10 апреля 2025
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата10 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
1205 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Rare Coins - 7 декабря 2024
ПродавецRare Coins
Дата7 декабря 2024
СохранностьMS61 ННР
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Anticomondo - 24 мая 2024
ПродавецAnticomondo
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьAU
Цена
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 19 марта 2024
ПродавецKünker
Дата19 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Emporium Hamburg - 24 ноября 2023
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Dorotheum - 17 ноября 2023
ПродавецDorotheum
Дата17 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 29 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Stack's - 18 мая 2023
ПродавецStack's
Дата18 мая 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 19 апреля 2023
ПродавецKünker
Дата19 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Талер 1808 BH на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2022
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецStack's
Дата5 сентября 2025
СохранностьMS62 PCGS
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Карла Теодора фон Дальберга талер 1808 года BH?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты талер 1808 года с буквами BH составляет 710 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1808 года с буквами BH?

Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты талер 1808 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету талер 1808 года со знаком BH?

Для продажи талер 1808 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
