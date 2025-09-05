Талер 1808 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,833)
- Вес28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- НоминалТалер
- Год1808
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты талер 1808 года со знаком BH. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 186 проданному на аукционе MDC Monaco за 2500 EUR. Торги состоялись 3 июня 2022.
Сколько стоит серебряная монета Карла Теодора фон Дальберга талер 1808 года BH?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты талер 1808 года с буквами BH составляет 710 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене талер 1808 года с буквами BH?
Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты талер 1808 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету талер 1808 года со знаком BH?
Для продажи талер 1808 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.