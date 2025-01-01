flag
ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

Серебряные монеты Талер Карла Теодора фон Дальберга - Франкфурт

type-coin
type-coin

Талер 1808

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1808BH1183
