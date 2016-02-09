flag
1 гелер 1808 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - 1 гелер 1808 года BH - цена монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - 1 гелер 1808 года BH - цена монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,35 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC32,832

Описание

  • СтранаФранкфурт
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • Номинал1 гелер
  • Год1808
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 гелер 1808 года со знаком BH. Это медная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьVF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Rauch - 23 июня 2018
ПродавецRauch
Дата23 июня 2018
СохранностьVF
Цена
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 мая 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 мая 2018
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
Франкфурт 1 гелер 1808 BH на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит медная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 гелер 1808 года BH?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 гелер 1808 года с буквами BH составляет 80 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 гелер 1808 года с буквами BH?

Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 гелер 1808 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 гелер 1808 года со знаком BH?

Для продажи 1 гелер 1808 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

