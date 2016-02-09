1 гелер 1808 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,35 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC32,832
Описание
- СтранаФранкфурт
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- Номинал1 гелер
- Год1808
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 гелер 1808 года со знаком BH. Это медная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сколько стоит медная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 гелер 1808 года BH?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 гелер 1808 года с буквами BH составляет 80 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 гелер 1808 года с буквами BH?
Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 гелер 1808 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 гелер 1808 года со знаком BH?
Для продажи 1 гелер 1808 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.