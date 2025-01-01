flag
ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

Медные монеты 1 гелер Карла Теодора фон Дальберга - Франкфурт

1 гелер 1810-1812

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1810BH001812BH02
1 гелер 1808-1812

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1808BH32,832071810BH-021812BH-02
