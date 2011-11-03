1 гелер 1810 года BH "Тип 1808-1812" (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Сколько стоит медная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 гелер 1810 года BH? По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 гелер 1810 года "Тип 1808-1812" с буквами BH составляет 40 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 гелер 1810 года с буквами BH? Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 гелер 1810 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.