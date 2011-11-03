1 гелер 1812 года BH "Тип 1808-1812" (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,35 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- Номинал1 гелер
- Год1812
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 гелер 1812 года со знаком BH. Это медная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 35 EUR. Торги состоялись 3 ноября 2011.
Сколько стоит медная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 гелер 1812 года BH?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость медной монеты 1 гелер 1812 года "Тип 1808-1812" с буквами BH составляет 50 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 гелер 1812 года с буквами BH?
Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 гелер 1812 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 гелер 1812 года со знаком BH?
Для продажи 1 гелер 1812 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.