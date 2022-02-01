1 крейцер 1809 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,167)
- Вес0,835 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- Номинал1 крейцер
- Год1809
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 крейцер 1809 года со знаком BH. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сколько стоит серебряная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 крейцер 1809 года BH?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крейцер 1809 года с буквами BH составляет 110 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1809 года с буквами BH?
Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 крейцер 1809 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крейцер 1809 года со знаком BH?
Для продажи 1 крейцер 1809 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.