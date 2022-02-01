flag
ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

1 крейцер 1809 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - 1 крейцер 1809 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - 1 крейцер 1809 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,167)
  • Вес0,835 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • Номинал1 крейцер
  • Год1809
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:110 USD
График аукционных продаж 1 крейцер 1809 года BH - цена серебряной монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты 1 крейцер 1809 года со знаком BH. Это серебряная монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 1431 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 марта 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 марта 2019
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Emporium Hamburg - 26 октября 2018
ПродавецEmporium Hamburg
Дата26 октября 2018
СохранностьVF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Möller - 17 ноября 2016
ПродавецMöller
Дата17 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
******
******
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе WAG - 6 декабря 2015
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2015
СохранностьAU
Цена
******
******
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Westfälische - 18 сентября 2013
ПродавецWestfälische
Дата18 сентября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
******
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
******
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Busso Peus - 3 ноября 2011
ПродавецBusso Peus
Дата3 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
Франкфурт 1 крейцер 1809 BH на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьAU
Цена
******
******

Сколько стоит серебряная монета Карла Теодора фон Дальберга 1 крейцер 1809 года BH?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость серебряной монеты 1 крейцер 1809 года с буквами BH составляет 110 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крейцер 1809 года с буквами BH?

Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты 1 крейцер 1809 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крейцер 1809 года со знаком BH?

Для продажи 1 крейцер 1809 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

