flag
ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

Монеты Франкфурта 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1809 BH
Средняя цена2100 $
Продажи
0113

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1809 BH
Средняя цена110 $
Продажи
010
Категория
Год
Поиск