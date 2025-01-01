Каталог
Франкфурт
Период:
1810-1812
1810-1812
Карл Теодор фон Дальберг
1810-1812
Монеты Франкфурта 1809 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Серебро
Золотые монеты
Дукат 1809 BH
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
113
Серебряные монеты
1 крейцер 1809 BH
Средняя цена
110 $
Продажи
0
10
