Дукат 1809 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Сколько стоит золотая монета Карла Теодора фон Дальберга дукат 1809 года BH? По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1809 года с буквами BH составляет 2100 USD. В монете содержится 3,4411 гр чистого золота, поэтому ниже 374,87 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1809 года с буквами BH? Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты дукат 1809 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.