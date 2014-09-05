flag
ФранкфуртПериод:1810-1812 1810-1812

Дукат 1809 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - Дукат 1809 года BH - цена золотой монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - Дукат 1809 года BH - цена золотой монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаФранкфурт
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • НоминалДукат
  • Год1809
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворФранкфурт-на-Майне
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2100 USD
График аукционных продаж Дукат 1809 года BH - цена золотой монеты - Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг
Цены на аукционах (113)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты дукат 1809 года со знаком BH. Это золотая монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3900 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Auction World - 20 апреля 2025
ПродавецAuction World
Дата20 апреля 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
1826 $
Цена в валюте аукциона 260000 JPY
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьXF
Цена
2063 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Auction World - 26 января 2025
ПродавецAuction World
Дата26 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Auction World - 20 октября 2024
ПродавецAuction World
Дата20 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 21 июня 2024
ПродавецKünker
Дата21 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Jean ELSEN - 23 марта 2024
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Jean ELSEN - 23 марта 2024
ПродавецJean ELSEN
Дата23 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 19 марта 2024
ПродавецKünker
Дата19 марта 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Schulman - 6 апреля 2023
ПродавецSchulman
Дата6 апреля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 25 марта 2023
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - 25 марта 2023
ПродавецPoznański Dom Aukcyjny
Дата25 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франкфурт Дукат 1809 BH на аукционе Künker - 24 марта 2023
ПродавецKünker
Дата24 марта 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла Теодора фон Дальберга дукат 1809 года BH?

По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1809 года с буквами BH составляет 2100 USD. В монете содержится 3,4411 гр чистого золота, поэтому ниже 374,87 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1809 года с буквами BH?

Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты дукат 1809 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету дукат 1809 года со знаком BH?

Для продажи дукат 1809 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранкфуртаКаталог монет Карла Теодора фон ДальбергаМонеты Франкфурта 1809 годаВсе франкфуртские монетыфранкфуртские золотые монетыфранкфуртские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы