Дукат 1809 года BH (Франкфурт, Карл Теодор фон Дальберг)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаФранкфурт
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- НоминалДукат
- Год1809
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворФранкфурт-на-Майне
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость франкфуртской монеты дукат 1809 года со знаком BH. Это золотая монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3900 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2014.
Сколько стоит золотая монета Карла Теодора фон Дальберга дукат 1809 года BH?
По последним данным на 21 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты дукат 1809 года с буквами BH составляет 2100 USD. В монете содержится 3,4411 гр чистого золота, поэтому ниже 374,87 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене дукат 1809 года с буквами BH?
Информация о текущей стоимости франкфуртской монеты дукат 1809 года с буквами BH основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету дукат 1809 года со знаком BH?
Для продажи дукат 1809 года BH мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.