Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Франкфурт
Период:
1810-1812
1810-1812
Карл Теодор фон Дальберг
1810-1812
Главная
Каталог
Цена монет Франкфурта
Карл Теодор фон Дальберг
Дукат
Золотые монеты Дукат Карла Теодора фон Дальберга - Франкфурт
Дукат 1809
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1809
BH
0
113
Популярные разделы
Каталог монет мира
Каталог монет Франкфурта
Каталог монет Карла Теодора фон Дальберга
Все франкфуртские монеты
франкфуртские монеты номиналом Дукат
Нумизматические аукционы