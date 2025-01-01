FranciaPeríodo:1775-1940 1775-1940
Monedas de plata 20 céntimos de Napoleón III Bonaparte - Francia
20 céntimos 1853Cabeza grande
AñoMarcaDescripciónVentasVentas1853A017
20 céntimos 1853-1863
20 céntimos 1864-1866
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1864A268,2550231864BB112,372031864K58,360071866A1,459,9200181866BB843,156081866K412,85909
20 céntimos 1867-1868
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1867A5,611,3810541867BB3,114,26422161867K90,566071868A352,510061868BB200,000017
Secciones populares