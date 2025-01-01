flag
Francia

Monedas de plata 20 céntimos de Napoleón III Bonaparte - Francia

20 céntimos 1853

Cabeza grande
AñoMarcaDescripciónVentasVentas
1853A017
20 céntimos 1853-1863

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1853A680,1030511854A1,682,5811491854AOro-041855A362,2450231856A603,1560151856BB13,342051856D395,702031857A840,1390181858A704,3560261859A3,619,6890201860A6,536,3910941860BB2,986,1770301862A53,9260201863BB397,985014
20 céntimos 1864-1866

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1864A268,2550231864BB112,372031864K58,360071866A1,459,9200181866BB843,156081866K412,85909
20 céntimos 1867-1868

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1867A5,611,3810541867BB3,114,26422161867K90,566071868A352,510061868BB200,000017
